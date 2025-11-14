Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“14 Kasım 1944’te yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü’nün ata vatanından sürgün edilmesinin acısını hâlâ yüreğimizde hissediyoruz.

Bu bedbaht sürgünün 81’inci yılında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum.”

81 Yıl Önce Gerçekleşen Büyük Sürgün

14 Kasım 1944’te Sovyet yönetimi tarafından Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü, Orta Asya’nın çeşitli bölgelerine sürgün edilmişti. Yıllar boyunca ülkesine dönemeyen Ahıska Türkleri, tarih boyunca birçok zorlukla karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı, sürgün mağdurlarının anısını yaşatma ve Ahıska Türkleriyle dayanışma vurgusu taşıyor.

