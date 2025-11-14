Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan çalışmada, Erzincan’da kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Bu şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sosyal Medya Üzerinden Organize Oldukları Belirlendi
Soruşturmayı derinleştiren Erzincan Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin internet tabanlı sosyal medya platformları üzerinden örgütlenerek, yasaklı silah ve patlayıcı maddelerin ticaretini planlı ve organize şekilde yürüttüklerini tespit etti.
Bu bilgiler doğrultusunda Erzincan merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Ele Geçirilenler
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda:
-
2 el bombası
-
20 ruhsatsız tabanca
-
22 ruhsatsız tüfek
-
5 kurusıkıdan bozma silah
-
4 kurusıkı tabanca
-
Toplam 756 adet fişek ve mermi
ele geçirildi.
9 Tutuklama, 33 Adli Kontrol
Gözaltına alınan 48 şüpheliden:
-
6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı
-
9'u mahkeme tarafından tutuklandı
-
33 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi
Operasyonun, kaçak silah ticareti ve yasadışı örgütlenmelere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında devam ettiği bildirildi.