ERZİNCAN’ın merkez Fatih Mahallesi’nde, baba ve oğul evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde 716. sokakta meydana geldi.

Karakoç ailesinin yaşadığı evden silah sesi duyulması üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Savcılık izniyle eve giren ekipler, Yasin Karakoç’u (34) evin yatak odasında, babası Reşit Karakoç’u (67) ise avluda ölü olarak buldu. Yapılan incelemede, baba ve oğlunun tabancayla vurulduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.