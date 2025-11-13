Küresel sağlık uzmanları, haziran ayında ortaya çıkan yeni ‘H3N2’ influenza türünün Kuzey Yarımküre’de hızla yayılması nedeniyle uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, yeni varyantın “çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiğini” açıkladı.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Başkanı James Mackey, grip vakalarının geçen yıla göre üç katına çıktığını belirterek, ülkenin “zorlu bir kışa girdiğini” ifade etti. Benzer bir artışın Kanada’da da yaşandığı, Japonya’da ise grip vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre altı kat arttığı bildirildi. Ülkede 2 bin 300’den fazla okul ve kreşin geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.

Bilim insanları, ‘H3N2’nin influenza A grubuna ait olduğunu vurgularken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) hükümetin kapanması nedeniyle 26 Eylül’den bu yana ulusal grip verilerini yayımlamadığı kaydedildi.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Prof. Dr. William Schaffner, CDC’deki işten çıkarmalar nedeniyle veri toplama sürecinin aksadığını belirtti. Schaffner, eyalet ve üniversite laboratuvarlarının devreye gireceğini ancak ulusal izlemenin önceki yıllardaki kadar kapsamlı olamayacağını söyledi.