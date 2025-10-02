Kaza, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Avni G. (20) yönetimindeki 55 ASV 475 plakalı cip ile Nursel Ö. (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cipin motor kısmı alev aldı. Yangın, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından kısa sürede söndürüldü.

2 Kişi Hayatını Kaybetti

Otomobilin arka koltuğunda bulunan Nurhan Özer (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Güllü Özer (16) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor

Kazada yaralanan her iki sürücünün de hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.