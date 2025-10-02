Şahin mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her zaman mazlum Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye, her daim zalimin karşısında; mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Sumud Filosu’na yönelik alçakça saldırı; insanlığa, uluslararası hukuka ve vicdana karşı işlenen bir suçtur.”

diyen Şahin, İsrail’i “terör devleti” olarak nitelendirdi ve sivilleri hedef almasını en güçlü şekilde lanetledi.

“Dualarımız Kahramanlarımızla”

RTÜK Başkanı açıklamasının devamında, Filistin’e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu gönüllülerine destek mesajı gönderdi:

“Terör devleti İsrail'in sivilleri hedef almasını en güçlü şekilde lanetliyor, bu onurlu yolculuğa çıkan gönüllü kahramanlarımızı tüm kalbimle selamlıyorum. Dualarımız sizlerle.”

Türkiye’den Filistin’e Destek Mesajı

RTÜK Başkanı Şahin’in bu açıklaması, Türkiye’nin Filistin davasına verdiği kararlı desteğin altını bir kez daha çizdi. İsrail’in saldırısına karşı uluslararası tepki çağrıları artarken, Türkiye’den gelen mesajlar dikkat çekiyor.

