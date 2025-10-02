EuroLeague’in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, yeni sezona taraftarının önünde müthiş bir başlangıç yaptı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Paris Basketbol’u ağırlayan sarı-lacivertliler, parkeden 96-77’lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı giren Fenerbahçe, ilk çeyrekte oyunun kontrolünü eline aldı. Devreye 43-40 üstün giren temsilcimiz, üçüncü periyotta farkı açarak son çeyreğe 70-59 önde girdi. Son bölümde de oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, maçı çift haneli farkla kazanarak taraftarına sezonun ilk zaferini yaşattı.

Mücadelenin en skorer ismi Devon Hall oldu. Hall, attığı 22 sayıyla takımını sırtlarken, Talen Horton-Tucker da etkili performansıyla alkış topladı. Takım oyununu ön plana çıkaran Fenerbahçe’de ribaund ve asistlerdeki üstünlük de galibiyeti kolaylaştırdı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 2025-2026 EuroLeague sezonuna galibiyetle başladı ve kupanın en güçlü adaylarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.