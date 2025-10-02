Ankara’da “Kesik Köprü Hattı”nda yaşanan arıza nedeniyle birçok bölgede su kesintileri yaşanırken, barajlardaki doluluk oranlarının da kritik seviyelere gerilemesi vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Meclis açılış resepsiyonuna katılan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Melih Gökçek’in oğlu ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, su sorununa dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Su Borularına Bakamadılar!"

Gökçek, SONSÖZ muhabiri Melisa Sapaz’ın su kesintileri ve baraj doluluk oranlarına ilişkin sorusu üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı sert sözlerle eleştirdi. “Hani Kesik Köprü’nün suları zehirliydi, öyle demiyor muydu CHP? Şimdi o su borularına bile bakamadıkları için borular patladı, Ankara susuz kaldı,” diyen Gökçek, susuzluk sorununun uzun süre devam edeceğini savundu.

"Mansur Yavaş Ankara'nın Su ve Trafik sorunuyla Uğraşırsa Daha İyi Olur!"

Açıklamasının devamında Gökçek şu ifadeleri kullandı: “Zannediyorum ki bu susuzluk sorunu baya devam edecek. İnşallah Mansur Yavaş, paraları konserlerde yandaşlarına peşkeş çekmek yerine Ankara’nın su ve trafik sorunuyla uğraşırsa çok daha yararlı olur.”

Ankara’da yaşanan su kesintileri ilgili de açıklama yapan ABB yaşanan arızayı ekiplerin gece gündüz çalışarak gidermeye çalıştığını açıkladı.