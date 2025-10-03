Türkiye’nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Beyaz Gazete’nin haberine göre, Ortaylı sabah saatlerinde rahatsızlanarak acilen hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirtilen ünlü tarihçinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Konferansa katılamadığı iddia edildi

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bugün konuşmacı olarak yer alması planlanan ASAM’ın düzenlediği organizasyona bu nedenle katılamadığı aktarıldı.

Haberin devamı gelecek...