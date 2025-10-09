Altın piyasasında yaşanan sert yükseliş sonrası Kapalıçarşı’da hareketlilik yaşandı. Çarşıya gelen vatandaşların bir kısmı altın bozdururken, bir kısmı da düşüş öncesi alım yaptı.

Dün gram altın 5 bin 900 liraya kadar yükselirken, bugün 5 bin 635 liraya geriledi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, fiyat farkının dış piyasa ile iç piyasa arasındaki dengesizlikten kaynaklandığını belirterek, “Dünkü sert hareket sonrası piyasa bir süre durma noktasına geldi. Ancak yaklaşık bir saat içinde fiyatlara alışıldı ve işlemler yeniden başladı. Şu anda hem alıcı hem satıcı var, piyasa normale dönüyor.” dedi.

“Fiyat farkı azaldı, altın piyasası normale dönüyor”

Yıldırımtürk, uluslararası piyasalarda Eylül ayından bu yana altın fiyatlarının hızlı yükseldiğini vurgulayarak, “Bu durum, doların yerini alacak yeni bir para birimi arayışına dair spekülasyonları da gündeme getirdi. Eylül başında 3 bin 500 dolar olan altının ons fiyatı, 4 bin 50 dolara kadar çıktı. Bu da yüzde 20’ye yakın bir artış anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

“Piyasada altın var ama farklara dikkat edilmeli”

Kapalıçarşı esnafı Orkun Bağgül, piyasada altın arzı sorunu olmadığını belirterek, “Piyasada altın var. Ancak altın ithalat kotası nedeniyle zaman zaman arzda dalgalanma oluyor. Dün altın farkı 11 bin dolara kadar çıktı, bugün 5 bin dolara düştü. Vatandaş istediği zaman altın alabilir ama farklara dikkat etmeli.” dedi.

Bağgül, dünkü fiyatlardan alım yapan vatandaşların zarar ettiğini belirterek, “Dün altını yüksek fiyattan alanlar bugün yaklaşık yüzde 2,5 zararda. Dün gram altın 5 bin 900 liraydı, bugün 5 bin 635 liraya geriledi. Altın çıkarken değil, düşerken alınmalı.” uyarısında bulundu.

“Fiyatlar dalgalı ama talep sürüyor”

Altın almaya gelen Halil Dağ, fiyatlardaki dalgalanmaya rağmen talebin devam ettiğini söyledi. Dağ, “Altın son zamanlarda hızlı yükseldi. Dün akşam da artış vardı, bugün biraz durakladı. Yine de talep var. Mecburen alıyoruz, çünkü fiyatların daha da artacağı söyleniyor.” ifadelerini kullandı.

Altına yatırım yapan Sebahat Öztürk ise fiyatların küresel gelişmelerden etkilendiğini belirterek, “Yükselişi dünyadaki savaşlar ve ekonomik krizlere bağlıyoruz. Dün 5 bin 700 liradan almak istedik, bugün 5 bin 600 liraya düştü. Şimdilik beklemedeyiz, altın düşünce tekrar alım yapacağız.” dedi.

Anahtar Kelimeler: altın fiyatları, Kapalıçarşı, gram altın, Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın piyasası, altın alım satımı, altın farkı, altın yatırımcısı, döviz ve emtia piyasası, altın ithalat kotası.