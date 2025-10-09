Ankara’nın Çubuk ilçesinde kadınların üretime ve istihdama katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen atölye ve kurslar, kadın girişimciler tarafından ziyaret edildi.

Ziyarete Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Neslihan Şan ve Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Murat Şan katıldı. Heyet, Mazhar Balcı Konağı’ndaki Kadın El İşleri Atölyesi ile Çubuk Belediyesi hizmet binasında bulunan GastroÇubuk profesyonel mutfağında incelemelerde bulunarak kursiyer kadınlarla bir araya geldi.

“Kadınlarımız hem aile bütçesine hem ilçemize değer katıyor”

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kadınların hem sosyal hem ekonomik hayata katılımını destekleyen projelerin sürdürülebilirliği için çalıştıklarını vurguladı.

Demirbaş, “Burada sadece ekonomik bir üretim değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik anlamda da büyük bir kazanım var. Kadınlarımız el emeğiyle hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de ilçemizin tanıtımına güç veriyor. Bu adımların kalıcı olması için deneyimli kadın girişimcilerle iş birliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

GastroÇubuk projesine de değinen Demirbaş, “Burası profesyonel bir mutfak. Ramazan ayında her gün bin kişilik yemek hazırlanıyor. Şimdi kadınlarımız halk eğitim iş birliğiyle gastronomi kurslarına katılıyor ve mesleki yeterlilik belgeleri alıyor.” ifadelerini kullandı.

“Kadın kadının yurdu olmalı”

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, kadın dayanışmasının önemine dikkat çekerek, “Kadın kadının kurdu değil, yurdu olmalı. Bu atölye kadınlar için çok değerli bir fırsat. Sürdürülebilirliği sağlamak için birlikte çalışmalıyız. Kadınlarımız öğrendiklerini çevrelerine aktarmalı, komşusunu ve arkadaşını buraya getirmeli. Ancak o zaman bu başarı büyür.” dedi.

GastroÇubuk’ta görev yapan usta öğretici Filiz Erdoğmuş ise yürütülen kursların kadınlara hem istihdam hem de mesleki gelişim açısından önemli katkılar sunduğunu belirtti.