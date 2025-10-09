ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, “Gazze’de savaşı bitirdik. Barış için büyük bir anlaşma sağlandı. Gazze’yi yavaşça yeniden inşa edeceğiz. Türkiye, Katar ve Mısır’a teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir iş çıkardı. Bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi ve Hamas ile diğer gruplarla bağlantı kurdu” dedi.

Trump, anlaşmanın önemine vurgu yaparak, “Birbirini sevmeyen ve anlaşamayan insanların bir araya geldiğini görüyoruz. Gerçekten inanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Tüm dünya bu süreçte birleşti. Rehineleri evlerine götüreceğiz, muhtemelen pazartesi ya da salı günü” ifadelerini kullandı.

Ateşkesin bölgesel etkilerine değinen Trump, “Tüm ülkeler bu korkunç çatışmayı sonlandırdığımız için teşekkür etmeli. İran’a yönelik adımlarımız da kritik öneme sahipti. Saldırmasaydık İran’ın nükleer silah geliştirme süreci devam edecekti. Şimdi İran ile iş birliği yapacağız ve ülkelerini yeniden inşa edebilmelerini istiyoruz” diye konuştu.