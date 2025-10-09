İstanbul’da sabah erken saatlerde yapılan uyuşturucu operasyonunda birçok ünlü isim, evlerine düzenlenen baskınla kan örneği vermeye götürüldü. Aralarında Hadise, İrem Derici, Kubilay Aka gibi tanınan isimlerin olduğu 19 kişi, jandarma eşliğinde evlerinden alınarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İşlemlerinin ardından isimler serbest bırakıldı.

Operasyonun yöntemi sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı, sabah saatlerinde ev baskını yapılmasının ve izinsiz kan örneği alınmasının insan haklarına aykırı olduğunu savundu. Özellikle “gözaltı kararı olmadan bu uygulamanın yapılması hukuki mi?”, “kişisel dokunulmazlık hakları ihlal edilmiş olabilir mi?” soruları gündeme geldi.

"Erdoğan Sanatçılardan Özür Dilesin!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel , Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti. Özel, Madrid'e gitmeden hemen önce İstanbul Havalimanında ünlü isimlere yapılan şafak operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamasında; "Tayyip Erdoğan eğer sorumluluk alabiliyorsa çıksın bu sanatçılardan ve bu milletten özür dilesin (Sanatçı Meriç Aral) süt vereceği, sütünü sağıp da evladına vereceği, evladını emzireceği yerde kan idrar kontrolüne götürülüyorsa çıksınlar bu milletten özür dilesinler Bu meseleyi AK Partili kadın siyasetçiler sorun. Bu utanca susacaklar mı bir sefer olsun tarihin doğru tarafında yer alacaklar mı öyle bir noktadayız." ifadelerini kullandı