Kaza, Siirt-Pervari karayolunun Gölköy mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan toplam 12 kişi yaralandı.

Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kazaya Karıştı

Kazada yaralananların büyük bölümünün görevlerine gitmekte olan öğretmenler olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların Sağlık Durumu İyi

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Yetkililer, kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.