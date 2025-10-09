ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Eraslan ve takım kaptanı Selda Akgöz, yeni sezondaki hedefleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

“Her maçı kazanarak şampiyonluğu hedefliyoruz”

Sezona galibiyetlerle başlamaktan memnun olduklarını belirten Ali Eraslan, “Yoğun bir dönem geçirdik. Önce Şampiyonlar Ligi, ardından UEFA Avrupa Kupası maçları oynadık. Hazır bir şekilde lige başladık diyebilirim. İlk hafta sahamızda Trabzonspor’u, ikinci hafta deplasmanda Amedspor’u, geçtiğimiz hafta ise Antalyaspor’u güzel bir skorla yendik. Hedefimiz, her maçı kazanarak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile oynayacakları 4. hafta maçının hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayan Eraslan, “Bu maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp 4’te 4 yapmak istiyoruz. Umarım sezon boyunca hiçbir maç kaybetmeden yolumuza devam ederiz.” dedi.

Yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığını belirten Eraslan, “FOMGET artık Türkiye’de kalitesini kanıtlamış bir takım. Kadın futbolu bizim için çok değerli. Hedefimiz ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek. Ankara’daki tüm maçlarımıza taraftarlarımızı bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Selda Akgöz: “Üçüncü kez şampiyon olmak istiyoruz”

Takım kaptanı ve milli kaleci Selda Akgöz ise bu sezon da şampiyonluk parolasıyla sahada olduklarını belirterek, “Bu yılki hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Neden olmasın? İki kez yaşadık, üçüncü kez de başarabiliriz. Yeni arkadaşlarımız geldi, takıma kısa sürede uyum sağladılar. Hepimizin ortak hedefi şampiyonluk. Galatasaray maçını da kazanıp 4’te 4 yapmak istiyoruz. Ardından hedefimiz Avrupa’da başarı.” dedi.

Ankaralı taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Akgöz, “UEFA maçında Eryaman Stadı’nı doldurdular, bu bizi çok mutlu etti. Penaltılarda elendik ama tecrübe kazandık. Artık neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğini biliyoruz. En büyük hayalim altyapıdan gelen oyunculara iyi bir örnek olmak.” ifadelerini kullandı.