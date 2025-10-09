RIZA PEHLİVAN

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, “Sözleşmeli Bilişim Personeli” alımı için çağrı yaptı.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, aşağıda yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Bilgi Güvenliği Uzmanı istihdamına yönelik başvuruda bulunacak adaylardan, en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği Uzmanı olarak veya ilgili bir pozisyonda en az 3 (üç) yıl Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve benzeri süreçlerin yönetilmesi veya hazırlanmasında görev almış olması isteniyor.

Veri Uzmanı istihdamına yönelik başvuruda bulunacak adaylardan ise, en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde Veri Tabanı Uzmanı olarak veya ilgili bir pozisyonda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olması isteniyor.

Siber Güvenlik Uzmanı istihdamına yönelik başvuruda bulunacak adaylardan ise, en az 5.000 (beş bin) kullanıcısı/cihazı bulunan, güvenlik duvarı (firewall), saldırı tespit ve önleme sistemleri (IPS/IDS), içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı benzeri ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistemde en az 5 (beş) yıl ağ ve güvenlik uzmanı, ağ ve güvenlik yöneticisi, siber güvenlik uzmanı, siber güvenlik analisti v.b. pozisyonlarda çalışmış olması isteniyor.

BAŞVURULAR 13 – 27 EKİM 2025 TARİHLERİ ARASINDA YAPILABİLECEK

Sınav başvuruları, 13 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 23:59:59’da sona erecek. Adaylar, e-Devlet (Savunma Sanayii Başkanlığı Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştirebilecek.

Sınav, yazılı ve sözlü olarak yapılacak. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınavın yeri, tarihi ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız www.ssb.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecek.

Söz konusu alıma ilişkin, İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 91 02 ve (312) 411 90 73 numaralı telefonlarından edinilebilecek.