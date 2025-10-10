10 Ekim Katliam’ı için Gar önünde bir araya gelen binlerce kişi, “10 Ekim’i unutma, unutturma!” sloganları attı. Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları, sendika temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler anmada yer aldı. Törende yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu, karanfiller bırakıldı ve isimleri tek tek okundu.

Anmada konuşan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı: “Değerli şehit aileleri, 10 yıldır yaz kış demeden şehitlerimizin mücadelesini sürdüren yol arkadaşları; hepinizi DEM Parti Genel Merkezi adına selamlıyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir katliamın ardından bir yönetici istifa eder, özür dilerdi. Ne bir özür dilendi ne de hesap verildi.

Barış ve demokrasiye ulaştığımızda, Ankara Gar Katliamı gibi saldırıların yalnızca tetikçileri değil, azmettiricileri de mutlaka yargılanacaktır. Bu söz, DEM Parti adına Gar Katliamı şehit ailelerine sözümüzdür. İddianamelerde her şey açık olmasına rağmen delilleri çürüten, adil yargılama yapmayanlardan da hesap soracağız. Bu katliamlar unutulmayacak, affedilmeyecek, hesap sorulacak.”

Ankara Gar Katliamı’nın 10. yılındaki anmada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, iktidarın on yıldır katliamın sorumlularından hesap sormadığını belirterek adalet çağrısını yineledi. Bakırhan, katliamın unutturulamayacağını ve sorumluların mutlaka yargılanacağını vurguladı.