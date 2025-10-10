İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi mevkisinde yol araması ve kontroller yapıldı. Kontrollerde durdurulan 1 araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada; gümrük işlemleri yapılmamış piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 446 bin lira olduğu belirlenen çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA