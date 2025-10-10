İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberlere göre, taraflar arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte İsrail ordusu, Gazze’de işgal ettiği bazı bölgelerden “ayarlanmış konuşlanma hatlarına” çekilmeye başladı.

İsrail Ordu Radyosu da bazı tugayların bölgeden ayrıldığını bildirdi. Gazze sınırından gelen görüntülerde, askeri araçların ve birliklerin hareket halinde olduğu görülüyor.

Ateşkesin ardından bölgedeki tansiyonun düşmesi beklenirken, insani yardım koridorlarının yeniden açılması ve sivil geçişlerin kolaylaştırılması da gündemde. Ancak Gazze çevresindeki askeri hareketlilik, sürecin tamamen durulmadığını gösteriyor.