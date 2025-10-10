Başrol oyuncularından Murat Yıldırım, proje için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “Güzel bir hikayeye, güçlü bir ekibe sahibiz. Umarım seyirci de bizim kadar bu dünyayı sahiplenir,” dedi.

Cemre Baysel: Her Sahnesinde Duygu Var

Dizide başrolü paylaşan Cemre Baysel, “Her sahnesinde emek, duygu ve özen var. Artık o dünyayı seyircinin keşfetme zamanı geldi,” diyerek ilk bölüm öncesi heyecanını dile getirdi.

Güller ve Günahlar Oyuncularından İlk Yorumlar

Gülenay Kalkan:

“Romantik drama tarzında, sırlar, günahlar, aşk ve ihanetle örülü bir dizi. Seyircimize en güzel hikâyeyi sunmak için canla başla çalıştık.”

Emel Çölgeçen:

“Senaryoyu okurken hissettiğim heyecanı izleyicilerin de hissedeceğine inanıyorum. Soluksuz izlenecek bir dizi geliyor.”

Oya Unustası:

“Çok katmanlı bir senaryomuz var. İlk dakikadan itibaren izleyiciyi içine çekeceğinden eminim. Hikaye herkesi şaşırtacak.”

Yade Arayıcı:

“İlk dizi projem. Ekip çok tatlı ve uyum içinde çalışıyoruz. İzleyiciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum.”

Mina Akdin:

“İlkim karakterini canlandırmak benim için heyecan vericiydi. Umarım seyirci de sever.”

Beren Gençalp:

“Hayal karakterinin benimle hayat bulması tarifsiz bir mutluluk. Bu proje benim için çok özel.”

Kaan Çakır:

“Güller ve Günahlar çok değerli bir senaryo. Tüm ekip olarak keyifli bir maceraya başlıyoruz.”

Ahmet Saraçoğlu:

“Heyecanımız dorukta. Umarım herkesin severek izlediği bir proje olur.”

Serdar Orçin:

“Haftalardır bu anı bekliyoruz. Her bölümde farklı bir heyecan var.”

Serdar Özer:

“Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilendim. Bu duygu seyirciye de geçecektir.”

Neslihan Arslan:

“Kendimi zorlayarak çalıştığım bir karakter. Tam da olmasını istediğim gibi bir rol.”

Güller ve Günahlar Dizisi Konusu Ne?

Romantik drama türündeki “Güller ve Günahlar”, aşk, sırlar, ihanet ve geçmişle yüzleşmeler üzerine kurulu çok katmanlı bir hikaye sunuyor. Her karakterin taşıdığı sır, olayların seyrini değiştiriyor. İlk bölümde izleyicileri sürprizlerle dolu bir anlatım bekliyor.

Güller ve Günahlar Oyuncu Kadrosu

Murat Yıldırım

Cemre Baysel

Gülenay Kalkan

Emel Çölgeçen

Oya Unustası

Yade Arayıcı

Mina Akdin

Beren Gençalp

Kaan Çakır

Ahmet Saraçoğlu

Serdar Orçin

Serdar Özer

Neslihan Arslan

İlk Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Güller ve Günahlar 1. bölümü, 11 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.