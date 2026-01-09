İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, elebaşı yurt dışında cezaevinde bulunan bir suç örgütünün faaliyetlerini deşifre etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 96 şüpheli gözaltına alındı.

Yaşı Küçük Kişiler Suçlarda Kullanılmış

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, şüphelilerin çoğunlukla yaşı küçük kişileri örgüte ait hücre evlerinde barındırdığı belirlendi. Bu kişilerin, çalıntı araç ve motosikletlerle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amaçlı tehdit eylemlerinde kullanıldığı tespit edildi.

Sosyal Medyadan Propaganda ve Üye Temini

Örgüt üyelerinin, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaatleriyle yeni üyeler kazanmaya çalıştığı, aynı zamanda suç örgütünün propagandasını yaptığı da belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.