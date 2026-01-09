Kütahya'da kar yağışının etkili olduğu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kütahya-Tavşanlı kara yolunda seyir halinde olan M.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki tarlaya girerek durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Araçta sıkışan sürücü M.K., ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. M.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı