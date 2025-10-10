Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler. Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor. Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planlıyoruz."

Söz konusu seferle… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) October 9, 2025