DOSYA NO : 2017/66 Esas

KARAR NO : 2025/207

Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/03/2025 tarihli ilamı ile

Sanık FİKRET BÜYÜKELÇİ'nin üzerine atılı bulunan TCK'nın 158/1.f-son maddesinde düzenlenen Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın eylemine uyan TCK'nın 158/1-f-son52/2 - 4 , 53 maddeleri gereğince neticeten 4 YIL 6 AY HAPİS ve 60.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanık FİKRET BÜYÜKELÇİ'nin üzerine atılı bulunan TCK'nın 204/1 maddesinde düzenlenen Resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın eylemine uyan TCK'nın 204/1 madde ve fıkrası uyarınca takdiren ve teşdiden 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Mustafa ve Rabia oğlu, 08/11/1975 DİVRİGİ doğumlu, TC Kimlik No:16421802666 numaralı sanık FİKRET KÜÇÜKELÇİ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Mahkememiz hükmü / gerekçeli kararı tebliğ edilememiş olup,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin " Türkiye geneli 50.000 üstü bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca basın ilan kumu İlan Portalında " İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.