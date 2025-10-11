Elif Berfin Altun, 8 yıl önce antrenör annesi Nedret Altun ve milli sporcu babası Hakan Altun’u örnek alarak başladığı atıcılıkta, ilk katıldığı müsabakada Türkiye 1’incisi oldu. Bugüne kadar katıldığı yarışmalarda 30’dan fazla şampiyonluk ve 17 Türkiye rekoru kıran Berfin, mart ayında Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenen yarışmada Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.

İstanbul’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarında Türkiye’yi temsil eden milli sporcu, 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorisinde altın madalya kazanarak, Mısır’daki Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

“Hedefim güzel bir başarı elde edebilmek”

Dünya şampiyonalarında madalya kazanmayı ve yeni rekorlar kırmayı hedefleyen Elif Berfin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu’nda antrenör annesinin gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Elif Berfin, “Umarım Mısır’daki yarışma benim için güzel geçer ve altın madalya kazanırım. Bundan sonraki hedefim, Dünya Şampiyonası’nda güzel bir başarı elde edebilmek ve uzun vadede 2028’de Los Angeles’ta düzenlenecek Yaz Olimpiyatları’na katılmak” dedi.

Annesi ve antrenörü Nedret Altun, “Elif Berfin, İstanbul'da Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde takım olarak altın madalya kazandı. Hedefi büyük ve emin adımlarla ilerliyor. Mısır’daki Dünya Şampiyonası’nda derece elde etmeyi planlıyor. Yaşı küçük ama yetenekli ve azimli. Özveriyle çalışıyoruz, daha devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizi gururlandıracağına inanıyoruz”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Elif Berfin’in kendinden sonraki sporculara rol model olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde altın madalya kazandı. Kasım ayında Mısır’da Dünya Şampiyonası var ve antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenörü anne ve babası, fizyoterapisti, spor psikoloğu hepsi bir ekip olarak başarılı olması için çalışıyor. Bizim hedefimiz, 2028 Yaz Olimpiyatları’nda başarılı olup ülkemizi gururlandırmasıdır. Elif Berfin’e Mısır’daki şampiyonada başarılar diliyorum.”