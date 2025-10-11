Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, bakır kapların Türk mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu ancak kalaysız veya deforme olmuş kapların doğrudan gıdayla temas etmesinin zehirlenmeye yol açabileceğini belirtti.

Manavoğlu, bakırın ısı iletkenliği açısından avantajlı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bakır çok iyi bir ısı iletkenidir, gıdaların homojen pişmesini sağlar ama doğrudan gıdayla temas etmemelidir. Mutlaka kalay veya paslanmaz çelik bir bariyer kullanılmalıdır.”

Asidik Gıdalara Dikkat

Başkan Manavoğlu, özellikle asidik gıdaların bakırla doğrudan temasının tehlikeli olduğunu belirtti:

“ABD’de pH değeri 6’nın altındaki gıdaların bakırla doğrudan temas etmesi yasaklanmıştır. Zamanla bakır kaplarda oluşan yeşil tabaka, bakır asetat olarak toksik etki gösterir. Fazla miktarda bakır alımı kusma, ishal ve bulantı gibi zehirlenme belirtilerine yol açabilir.”

Çocuklar ve Bebekler Daha Hassas

Manavoğlu, gıda kaynaklı toksik maddelerin özellikle çocuklar ve bebekler üzerinde daha güçlü etkiler gösterdiğini ifade etti:

“Bebeklerin ve çocukların solunum sayısı yetişkinlere göre iki kat daha hızlıdır. Çevresel faktörlerden ve toksik maddelerden daha fazla etkileniyorlar.”

Bakım ve Onarım Şart

Bakır kapların düzenli bakımının önemine dikkat çeken Manavoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Evlerde kullandığımız bakır kaplarda çizilme, yıpranma veya deformasyon varsa mutlaka kalaylatılmalı ya da onarılmalıdır. Aksi takdirde toksik madde geçişi artar ve sağlık riskleri ortaya çıkar.”

Gıda Okuryazarlığı Önemli

Manavoğlu, toplumda gıdaya dair yanlış bilgiler bulunduğunu belirterek, doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkat çekti:

“Geleneklerimize bağlı olmak güzel, ama bazı alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Çizilmiş veya deforme olmuş ürünleri ‘Bir şey olmaz’ diyerek kullanmak, farkında olmadan vücudu yavaş yavaş zehirler. Gıda okuryazarlığımızı artırmalıyız.”