İranlı şeker sanatçısı Sara Yousefi, şeker hamurundan yaptığı gerçekçi heykellerle dikkat çekiyor. Türkiye'de de ekibiyle çalışmalar yapan Yousefi, şimdiye kadar 8 bin öğrenci yetiştirerek sanatsal pastacılığın dünya çapında tanınmasına katkı sağladı. Yousefi'nin, Antalya'da katıldığı etkinlikte şeker hamurundan yaptığı 150 kiloluk aşçı kadın heykeli dikkati çekti.

İranlı şeker sanatçısı Sara Yousefi, ekibiyle birlikte Antalya'da düzenlenen GastroAntalya etkinliğine katıldı. Sanatı dünyada ilgi gören şef Yousefi'nin çizgi karakterlerden esinlenerek hazırladığı eserler, günler süren çalışmanın ürünü. İran'da kendi akademisini kuran Yousefi, her yıl dünyanın dört bir yanından yüzlerce öğrenci yetiştiriyor. Şeker hamuruna hayat veren Yousefi, heykellerin gerçeğinden ayırt edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor. Etkinlik boyunca ekibiyle birlikte çalışmalarını sergileyen Yousefi, gastronomi dünyasında sanatsal pastacılığı tanıtıyor.

'BU SANATIN İNCELİKLERİNİ ÖĞRETİYORUM'

11 yıldır işini aşkla yaptığını belirten Sara Yousefi, "Dünya çapında birçok işe imza attım ve öğrenci yetiştirdim. 7 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum. Üniversitelerde de faaliyetlerim var. Pasta sanatıyla uğraşmak ve pastaları heykellere dönüştürmek benim için büyük bir zevk. Kendi akademim var ve burada dersler veriyorum. Bu sanatın inceliklerini ve püf noktalarını öğretiyorum. Şu ana kadar yaklaşık 8 bin öğrenci yetiştirdim" dedi.

'ÇOK EMEK İSTEYEN VE ZOR BİR SANAT'

Çizgi karakterleri sanata dönüştürmeyi sevdiğini kaydeden Yousefi, "Genelde heykelleri çizen sanatçılara büyük saygım var ve eserlerimi birebir onların gerçeklik düzeyine yakın yapmaya çalışıyorum. Her detayı dikkatlice yapmak zorundayım. Bu tarz çalışmaları, 8 kişiyle 8 günde tamamlıyorduk. Ancak ekibimle birlikte bu aşçı kadın heykelini 3 günde bitirdim. Ağırlığı yaklaşık 150 kilo. Heykel yapan Amerikalı bir sanatçının çalışmasından esinlendim. Hem aşçı hem pastacı. Çok emek isteyen ve zor bir sanat" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE GASTRONOMİYE YENİ BİR RENK KATTIK'

Özellikle kadınların daha çok ilgi gösterdiğini söyleyen Sara Yousefi, "Öğrencilerimin yüzde 80'i kadın. Organizasyonlarımızı en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Ekibimdeki herkes öğrencilerim ve yıllardır birlikte çalışıyoruz. Genel olarak özel şirketler için şeker hamurundan heykeller üretiyoruz. Açılışlarda büyük ilgi görüyor. Ayrıca öğrencilerimiz büyük heykeller yapabildiğinde, küçük çalışmalar onlara çok daha kolay geliyor. Bu işi Türkiye'de de yapabildik ve gastronomiye yeni bir renk kattık" dedi.