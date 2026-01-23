AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un yanı sıra MKYK üyesi Menderes Türel, Antalya milletvekilleri, İl Başkanı Ali Çetin ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin önemli eşikleri aştığını belirterek, siyasetin çözüm üretme ve engelleri ortadan kaldırma sanatı olduğunu ifade etti. Ayasofya’nın ibadete açılmasını örnek gösteren Yavuz, “Zorluklara rağmen kararlılıkla yüründü, prangalar tek tek kırıldı” dedi.

“Depremde Sahadaydık, Yükü Üstlendik”

6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu dile getiren Yavuz, ilk günden itibaren bakanlar ve parti yöneticilerinin bölgede görev yaptığını söyledi. Deprem sonrası ortaya çıkan büyük maliyetin karşılandığını vurgulayan Yavuz, yüz binlerce konutun anahtarının hak sahiplerine teslim edildiğini kaydetti. Yıllarca darbelere zemin hazırladığı tartışılan düzenlemelere de değinen Yavuz, “Dokunulmaz denilen konulara dokunuldu ve değişim sağlandı” ifadelerini kullandı.

“Ankara’da Gerçekten Su Yok”

Ankara’daki su kesintilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, yerel yönetimleri hedef aldı. Yavuz, “Sadece bugünü düşünür, yatırımı ihmal ederseniz birkaç yıl idare edersiniz ama sonra şehir susuz kalır. Ankara’da şu an su yok. Bu durum beceriksizliğin ve yatırım yapılmamasının sonucudur. Dile getirilenler bile yaşananların gerisinde” diye konuştu.

Antalya Üzerinden Muhalefete Eleştiri

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise CHP’li belediyelerin yönettiği kentlerde ciddi sorunlar yaşandığını öne sürdü. Antalya’da geçmişte altyapı sorunları nedeniyle bazı bölgelerde botlarla ulaşım sağlandığını hatırlatan Çetin, benzer manzaraların yeniden ortaya çıktığını iddia etti. Antalya’da AK Parti’nin oy oranını artıracaklarını söyledi.

MKYK üyesi Menderes Türel de CHP’li yönetim dönemlerinde Antalya’nın hizmetten uzaklaştığını savunarak, kentte çeşitli iddiaların ve skandalların gündeme geldiğini belirtti. Türel, sürecin iddianamelerle netleşeceğini ifade etti.

Toplantıda söz alan milletvekili İbrahim Ethem Taş da Büyükşehir Belediyesi’ni yeterli yatırım yapmamakla eleştirerek, altyapı sorunlarının temelinde bu anlayışın yattığını dile getirdi.