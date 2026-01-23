“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Fatih Ünal karakterine hayat veren oyuncu Doğukan Güngör’ün, dizideki yolculuğu sona erdi. Güngör’ün, yürütülen bir yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındığı ve yapılan testlerin ardından dizi kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta evine düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör’den alınan saç ve kan örneklerinde yasaklı madde kullanımına rastlandığı iddia edildi. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından yapım ve kanal yönetiminin aldığı kararla oyuncunun diziyle ilişiği kesildi.

Sahneleri Kullanılmayacak, Yeni Oyuncu Arayışı Başladı

Kanalın, yasaklı madde kullandığı tespit edilen isimleri ekrana çıkarmama yönünde bir ilke kararı bulunduğu belirtilirken, bu kapsamda Doğukan Güngör’ün bugün çekilen sahnelerinin de yayına verilmeyeceği ifade edildi. Tanıtımlarda yer alan sahnelerin de diziden çıkarılacağı öğrenildi.

Öte yandan yapım ekibinin, Fatih Ünal karakteri için yeni bir oyuncu arayışına başladığı ve senaryoda gerekli revizyonların yapılacağı aktarıldı.