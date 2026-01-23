Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuşla mücadele ve genel ahlakın korunmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. “Fuhuşa aracılık” ve “yer temini” suçlarını işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan soruşturma, yaklaşık 3 ay sürdü.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Kentin farklı noktalarında bulunan 8 adrese, 96 polisin katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

8 Adrese Eş Zamanlı Baskın

Operasyonlarda 6’sı erkek, 2’si kadın olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca fuhuşa zorlandığı veya aracılık edildiği belirlenen 19 kadın mağdur tespit edilerek gerekli idari ve adli işlemler başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı “fuhuşa teşvik”, “aracılık veya zorlama” suçlarından tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin, kent genelinde benzer suçlara yönelik denetim ve operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.