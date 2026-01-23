Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, takip sisteminde dikkat çeken bir değişiklik için harekete geçti. Platform, “takip edilen” bölümünün yerine yalnızca karşılıklı olarak birbirini takip eden hesapların listelendiği “arkadaş” özelliğini test etmeye başladı.

Yeni uygulamayla birlikte kullanıcılar, tek taraflı olarak takip ettikleri hesapları bu bölümde görmeyecek. Bunun yerine, hem takip edilen hem de karşılıklı takipleşilen hesaplar “arkadaş” başlığı altında toplanacak. Özelliğin şu an için sınırlı sayıda kullanıcıya sunulduğu belirtiliyor.

Karşılıklı Takipleşme Ön Plana Çıkıyor

Test edilen yeni sistemin, kullanıcıların sosyal çevresini daha net görmesini sağlamayı amaçladığı ifade ediliyor. Instagram’ın bu adımla, platformdaki etkileşimi artırmayı ve kullanıcıların gerçekten bağlantı kurduğu hesapları ön plana çıkarmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Sosyal medya uzmanları, bu değişikliğin özellikle takipçi–takip edilen dengesi ve gizlilik algısı üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Ne Zaman Herkese Açılacak?

Instagram’dan konuyla ilgili resmi bir tarih paylaşılmazken, test sürecinin ardından özelliğin geniş çapta kullanıma sunulup sunulmayacağı yapılacak geri bildirimlere göre netlik kazanacak. Platformun son dönemde kullanıcı deneyimini sadeleştirmeye yönelik adımlarını artırması, bu özelliğin kalıcı olabileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor.