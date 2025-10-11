İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi’nde bir adreste uyuşturucu üretimi yapıldığını tespit etti. Belirlenen adrese yapılan baskında E.A. (41) isimli şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramalarda 4 kök halinde toplam 555 gram kenevir, şeffaf poşet içinde 40 gram kenevir, uyuşturucu üretiminde kullanılan sera, havalandırma ve ışıklandırma sistemi ile 4 fişek ele geçirildi.

Sorgulamada, E.A.’nın “silahlı yağma” suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelinin, bir sohbet uygulaması üzerinden M.Ç. (44) adlı kişiyle uyuşturucu ticaretine yönelik yazışmalar yaptığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin aynı gün düzenlediği ikinci operasyonda M.Ç. de yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç. serbest bırakılırken, E.A. “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.