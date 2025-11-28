Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 katlı bir otelin bahçesindeki kahvaltı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; 1 köpek öldü.

Bozcaada ilçesinde Poyraz Limanı mevkisinde 2 katlı bir otelin bahçesindeki kahvaltı bölümünde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alarm sesini duyan otel işletmecisi Egehan Güner ve eşi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, müşteri bulunmadığı belirtilen 16 odalı otelin tamamına yayıldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, otel tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında 1 köpek öldü. Yangını alarm sayesinde fark ettiklerini belirten Güner, "Allah'tan yangın alarm sistemi vardı, 5 dakika geç kalsak biz de hayatta olmazdık" dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)