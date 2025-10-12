6 Ana Üretim Alanında Faaliyet

İşyurtları Kurumu;

Endüstriyel üretim ,

El sanatları ,

İnşaat ve onarım ,

Gıda ,

Tarım ve hayvancılık ,

Sosyal tesis ve hizmet sektörü

olmak üzere altı ana başlıkta üretim gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda hükümlü ve tutuklular hem üretim sürecine katkı sağlıyor hem de mesleki eğitim alarak iş gücü piyasasına hazırlanıyor.

Sigorta ve Ücret Desteği

İşyurdu Müdürlükleri kontrolünde yürütülen faaliyetlerde çalışan hükümlü ve tutuklular iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Ayrıca gündelik ücret alıyor, iaşe bedelleri kesildikten sonra kalan tutar kişisel hesaplarına yatırılıyor.

Eğitimleri sonucunda, katılımcılara çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri verilerek istihdama hazır hale getiriliyor.

Markalaşma Adımlarıyla Üretim Gücü Artıyor

İşyurdu atölyelerinde üretilen ürünler, “İşyurtları Mağazaları” aracılığıyla vatandaşlara sunuluyor. Ürünler, çeşitli markalar altında ticarileştiriliyor:

ELBAN: Gıda ürünleri

ADEMODA: Tekstil ürünleri

ADNORA: Mobilya ve metal ürünleri

ZENBAY: Hediyelik eşyalar

ADSİM: Gümüş ve taş tasarımları

ADVEM: Deterjan ve kozmetik ürünleri

Bu markalar, İşyurtları Kurumu’nun yerli üretim kapasitesini artırma ve markalaşma hedefinde önemli rol oynuyor.

Fuarlarla Ürünler Tanıtılıyor

İşyurtları Kurumu, ürünlerin tanıtılması ve hükümlülerin mesleki eğitim faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması amacıyla ülke genelinde fuarlar düzenliyor.

2015 yılından bu yana 37 fuar düzenlenirken, sadece 2025 yılında Kırıkkale, Van, Ankara ve Edirne illerinde açılan 4 fuarı toplam 570 bin kişi ziyaret etti.

Edirne’de 3–7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuar, 113 bin 906 ziyaretçi ile rekor kırdı. Bu yıl ayrıca 14–18 Kasım 2025 tarihlerinde Mersin’de yeni bir fuar düzenlenmesi planlanıyor.