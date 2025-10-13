Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen festivale bu yıl 30 film başvurdu. Seçici kurul, bu başvurular arasından 8 uzun metraj filmi yarışmaya değer buldu. Seçici kurulda:

Akademisyen ve sinema yazarı Ece Vitrinel

Sinema yazarı ve yazar Murat Erşahin

Festival Direktörü İrfan Demirkol yer aldı.

İşte Yarışacak 8 Film

Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda değerlendirmeye alınacak filmler:

"Buradayım, İyiyim" – Emine Emel Balcı "Parçalı Yıllar" – Hasan Tolga Pulat "Atlet" – Mustafa Emin Büyükcoşkun & Semih Gülen "Perde" – Özkan Çelik "Tavşan İmparatorluğu" – Seyfettin Tokmak "Aldığımız Nefes" – Şeyhmus Altun "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" – Tunç Davut "En Güzel Cenaze Şarkıları" – Ziya Demirel

Bu filmler Ankara’da ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Jüri Başkanı Mahmut Fazıl Coşkun

Ulusal Uzun Film Yarışması'nın jüri başkanlığını, yönetmen, senarist ve yapımcı Mahmut Fazıl Coşkun üstlenecek. Festivalin kazananları 21 Kasım'da düzenlenecek kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.