ÇEGED Başkanı Hatice Erkan, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki dernek binasında yaptığı açıklamada, “2008 yılında kurulan derneğimizle bugüne kadar 1000’in üzerinde öğrenciye burs verdik. Bu yıl ise 87 öğrencimize burs desteği sağlıyoruz. Burslarımızın sürdürülebilirliği için halkımızı bu anlamlı kermese davet ediyoruz. Her katkı, bir öğrencimizin geleceğine umut olacak,” ifadelerini kullandı.

“Bir Çocuk Yetişir, Dünya Değişir”

Eğitimin, toplumların geleceğini şekillendiren en temel unsur olduğunu vurgulayan Erkan, şunları söyledi:

“Yetim, öksüz, dar gelirli ya da ailesinden destek göremeyen öğrencilerimize sahip çıkmayı görev biliyoruz. Gençlerimizin eğitimlerine ara vermeden, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak istiyoruz. Her çocuk doğuştan anne babasına emanettir; fakat yetim ve yoksul çocuklar tüm topluma emanettir.”

Yöresel Ürünler, Kadın Emeği ve Gönüllülük Esası

Hatice Erkan, düzenlenecek olan kermesin detaylarını da paylaştı:

Tüm ürünler ev yapımı ve yöresel,

Kermes tamamen kadın gönüllülerin emeğiyle hazırlandı ,

Kermeste elde edilecek tüm gelir, doğrudan burs fonuna aktarılacak.

“16-19 Ekim tarihleri arasında Atatürk Parkı’nda gerçekleştireceğimiz kermese tüm halkımızı davet ediyoruz. Dayanışma ruhunu hep birlikte yaşatalım,” dedi.

Toplum Destekli Eğitim Hareketi

ÇEGED yetkilileri, düzenlenen kermesin sadece bir gelir kaynağı olmadığını, aynı zamanda toplumun birlik ve beraberlik içinde eğitime sahip çıkmasının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Gelirin tamamının üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılacağı vurgulanırken, daha fazla öğrencinin eğitimine kesintisiz devam edebilmesi için halkın desteğinin hayati önemde olduğu kaydedildi.

Kermes Bilgileri:

Tarih: 16-19 Ekim 2025

Yer: Atatürk Parkı, Çubuk – Ankara

Saat: Gün boyu açık

Amaç: Burs fonu için gelir elde etmek