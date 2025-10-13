A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Mücadele yarın (14 Ekim 2025) saat 21.45’te Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
2026 Dünya Kupası Yolunda Kritik Karşılaşma
Grubunda 6 puanla ikinci sırada bulunan Türkiye, lider İspanya’yı takibini sürdürüyor. Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Milliler, grupta bugüne kadar Gürcistan’ı 3-2 yenerken, İspanya’ya 6-0 mağlup oldu ve Bulgaristan’ı 6-1 gibi net bir skorla geçti. Gürcistan ise Bulgaristan’ı 3-0 yenip, İspanya’ya 2-0 kaybetti.
Maç Detayları
Stadyum: Kocaeli Stadyumu
Tarih/Saat: 14 Ekim 2025, 21.45
Yayın: TV8 (canlı)
Hakem: Radu Petrescu (Romanya)
Yardımcılar: Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene
Hakem: Andrei Chivulete
A Milli Takım'da Son Gelişmeler
Barış Alper Yılmaz, cezasını tamamladı ve kadroya geri döndü.
İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Kaleci Berke Özer, kampı izinsiz terk ettiği için kadrodan çıkarıldı; yerine Muhammed Şengezer dahil edildi.
A Milli Takım Kadrosu
Kaleciler:
Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer
Defans:
Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta Saha:
Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet:
Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız
Gürcistan’ın Kadrosu da Güçlü
Teknik direktör Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan, önemli oyuncularıyla sahada olacak. Özellikle Khvicha Kvaratskhelia (PSG) ve Giorgi Mamardashvili (Liverpool) gibi yıldız isimler dikkat çekiyor.
E Grubu Puan Durumu (4. Maçlar Öncesi)
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Puan
|🇪🇸 İspanya
|3
|3
|0
|0
|9
|🇹🇷 Türkiye
|3
|2
|0
|1
|6
|🇬🇪 Gürcistan
|3
|1
|0
|2
|3
|🇧🇬 Bulgaristan
|3
|0
|0
|3
|0
Grubun diğer maçında ise İspanya, Bulgaristan’ı konuk edecek.
2026 Dünya Kupası Elemeleri: Katılım Kuralları
Grup liderleri (12 takım): Doğrudan Dünya Kupası’na katılıyor.
Grup ikincileri + Uluslar Ligi'nden 4 takım (toplam 16 takım): Mart 2026’da oynanacak play-off’larda son 4 bilet için yarışacak.
Toplam 16 Avrupa takımı, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.