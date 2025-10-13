ABD’nin Texas eyaletinin Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde küçük bir uçağın, henüz bilinmeyen bir nedenle Hick Havaalanı yakınlarındaki tır ve karavanların bulunduğu park alanına düştüğü bildirildi. Yerel saat ile 13.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerinde yangın çıktığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ile ilk yardım ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Fort Worth İtfaiye Departmanı Sözcüsü Craig Trojacek, uçakla birlikte bazı tırların ve bir binanın da yandığını kaydederek, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.