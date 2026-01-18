ABD Senatosu Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Demokrat Chris Coons liderliğindeki 11 kişilik heyetin, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gittiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'a 'ulusal güvenlik amacıyla ihtiyacı olduğunu' söylemesinin ardından 11 kişilik ABD heyeti, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı ziyaret etti. ABD heyeti, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Senatör Coons, Grönland hakkında daha önce bilmedikleri birçok şey öğrendiklerini ve bölge sakinlerinin zorlu bir ortamda kendilerine yaşam kurduğunu belirtti. Coons, 'Şu anda Grönland için herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmamaktadır. Ancak Arktik güvenliğine ilişkin daha iyi yatırımlar konusunda araştırma yapmamız için geçerli nedenler mevcut. Buradan yenilenmiş bir bakışla Washington'a dönüyoruz' ifadelerini kullandı.