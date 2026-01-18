Karabük genelinde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede Karayolları ekipleri, yolun açık tutulması için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler, araçlarıyla yolun açılmasını beklerken, soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Öte yandan, Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı, tarihi dokuyu beyaza bürüdü. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bağlar bölgesindeki Osmanlı döneminden kalma konaklar ve tarihi yapılar, karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.