Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, teknokratlardan oluşan komite üyelerini duyurdu.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, Mısır basınına yaptığı açıklamada, kendisinin bir akademisyen olarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesine liderlik ettiğini bildirdi. Gazze'de ekonomi, ticaret ve sanayi alanında sorumluluklar üstlenmek üzere mühendis Aid Ebu Ramazan'ın komitede yer aldığını söyleyen Şaas, 'Abdülkerim Aşur da tarımdan sorumlu üyemizdir. Doktor Aid Yagi de sağlıktan sorumlu üye olurken, mühendis Usame es-Sadavi de konutlardan sorumlu üyemizdir. Adaletten sorumlu üyemiz de Adnan Ebu Verde oldu' ifadelerini kullandı.

Gazze'de içişleri ve güvenlikten sorumlu üyenin de Sami Nesman olduğunu aktaran Şaas, Ali Berhum'un su ve belediye işlerinden, Beşir er-Rays'ın maliyeden, Hena Terzi'nin sosyal işlerden, Cebr ed-Daur'un eğitimden ve Ömer eş-Şimali'nin iletişimden sorumlu üyeler olduklarını kaydetti.

Şaas, Gazze'deki Filistin halkına hizmet edecek komiteyi Kahire'de oluşturduklarını belirterek, teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Gazze'deki Filistinlilerin acılarını hafifletmek için kurulduğunu dile getirdi.