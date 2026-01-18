Deniz seviyesinden 1350 metre yükseklikte bulunan Ayder Yaylası; kaplıcaları, balı, zengin florası ve mevsime özel festivalleriyle kış aylarında da ilgi görüyor. 24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Kardan Adam Festivali öncesi artan turizm hareketliliği, bölge esnafını ve işletmecileri memnun etti.

Kar Kalınlığı 80 Santimetreyi Aştı

Kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerine çıktığı yaylada, yağışın artmasıyla birlikte bu seviyenin 1,5 metreyi bulabileceği belirtiliyor. Tarihi evleri, kemer köprüleri ve çevresini saran ormanlarıyla Ayder, özellikle foto safari ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ortaya çıkan seyirlik manzaralar dron kamerasıyla da görüntülendi.

Festivalle Birlikte Tam Doluluk Bekleniyor

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdi Sarı, festival hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek,

“Şu anda bölgemizdeki otellerde doluluk oranı yüzde 80 civarında. Festivalle birlikte bunun yüzde 100’e ulaşmasını bekliyoruz. Bu yıl 18’incisini düzenleyeceğimiz festival, kış turizmine ciddi katkı sağlıyor” dedi.

“Herkesi Ayder’e Bekliyoruz”

İşletmeci Erdem Dalga ise Ayder’de kış turizminin her geçen yıl geliştiğini vurgulayarak,

“Otellerimiz dolu, işletmelerimiz açık. Kar yağışı hayatı durdurmuyor. Yollar sürekli açık tutuluyor, sobalar yanıyor. Ayder kışın da ayrı bir güzelliğe sahip. Herkesi buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizmci Nazım Dalga da, “Ayder kışın beyaz gelinliğini giyiyor. Yeşilin üzerine beyaz örtü serilince adeta düğün havası oluşuyor. En güzel zamanlardan biri” diye konuştu.