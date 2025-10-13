Türkiye’nin İhracat Başarısı Büyükşehirlerle Sınırlı Kalmadı

Dünya ticaretinde yaşanan zorluklara rağmen Türkiye, üretimden ihracata uzanan güçlü altyapısı ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. 2025’in ilk 9 ayında 46 ilde ihracat artışı kaydedilmesi, ihracat başarısının sadece büyükşehirlerle sınırlı olmadığını gözler önüne serdi.

2025 Yılı İlk 9 Ayda İhracatta Öne Çıkan Noktalar:

İhracat %4,1 arttı , 200 milyar 625 milyon dolar seviyesine ulaştı.

27 il , 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

46 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

Eylül Ayında En Fazla İhracat Yapan İller

2025 Eylül döneminde faaliyet bazında en fazla ihracat gerçekleştiren iller:

İstanbul – 4 milyar 512 milyon dolar Kocaeli – 2 milyar 827 milyon dolar Bursa – 1 milyar 809 milyon dolar İzmir – 1 milyar 802 milyon dolar Tekirdağ – 1 milyar 189 milyon dolar

Eylül Ayında En Fazla Artış Gösteren İller

Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en çok artıran iller ise şu şekilde sıralandı:

Bursa – 301 milyon dolarlık artış Çorum – 214 milyon dolarlık artış İzmir – 172 milyon dolarlık artış Hatay – 60 milyon dolarlık artış Aksaray – 55 milyon dolarlık artış

2025 Eylül İhracat Verileri – Tablo (Milyon Dolar)

İl 2024 Eylül 2025 Eylül Değişim (%) İstanbul 4.795 4.512 -5,9 Kocaeli 2.903 2.827 -2,6 Bursa 1.508 1.809 +20,0 İzmir 1.631 1.802 +10,5 Tekirdağ 1.137 1.189 +4,6

Ticaret Bakanlığı’ndan Açıklama: “Daha Müreffeh Bir Türkiye Hedefliyoruz”

Ticaret Bakanlığı, ihracatı artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle pazar ve ürün çeşitlendirmesi sağlandığına dikkat çekilerek, yerelden sağlanan üretim ve istihdam artışı sayesinde ülke geneline yayılan ekonomik büyümenin hedeflendiği vurgulandı.

2025 Yılı Ocak-Eylül Döneminde İhracatımız %4,1 Oranında Artışla 200 Milyar 625 Milyon Dolar Olarak Gerçekleşirken 27 İlimiz 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yapmıştır. 9 Aylık Dönemde 46 İlimizde İhracatımız Artmıştır.



(13.10.2025) pic.twitter.com/jDad85qUSx — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) October 13, 2025