Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, emekliye ayrılması dolayısıyla düzenlenen veda programında kurum personeliyle bir araya geldi.

'Liyakati her zaman önemsedim'

Görev süresi boyunca önemli sorumlulukları yerine getirmenin gururunu yaşadığını söyleyen Erkılınç, 3 yılı Genel Müdür Yardımcılığı, 3 yılı da Genel Müdürlük olmak üzere toplam 6 yıl boyunca Kurumda görev yaptığını hatırlattı. “Kendime güçlü şekilde destek olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyen Erkılınç, mesai arkadaşlarını aynı hedefe yürüyen, kader birliği yaptığı yol arkadaşları olarak gördüğünü ve bu nedenle liyakati her zaman önemsediğini vurguladı.

Tek hedeflerinin nitelikli, güçlü ve etkili bir Türk basını olduğunu belirten Erkılınç, görev süresi boyunca süreli yayınların taleplerine kulak verdiklerini ve istişare mekanizmasını her zaman işlettiklerini ifade etti.

Bayrağı devralacak yeni Genel Müdüre başarılar dileyen Erkılınç, “Türk basınının geleceğe emin adımlarla yürümesi noktasında Kurumun ortaya koyduğu vizyona önemli katkılar vereceğine inancım tamdır” dedi.

Veda programı, Kurum çalışanlarıyla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.