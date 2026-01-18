Pakistan’ın en büyük şehirlerinden Karaçi’de bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yerel basında yer alan bilgilere göre, yangın sırasında 6 kişi yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen ve çeşitli şekillerde yaralanan 20 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiğini belirtti. Yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını ifade eden yetkililer, alevlerin yaklaşık yüzde 30’unun söndürüldüğünü açıkladı.

Söndürme Çalışmaları Sürüyor

İtfaiye ekipleri, alışveriş merkezinin farklı katlarında etkili olan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, binada mahsur kalan olup olmadığı da araştırılıyor.