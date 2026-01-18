Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) öğrencileri tarafından hazırlanan Sanatsal Yolculuk Sergisi, ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde açıldı. Osman Hamdi Bey İlkokulu ile yürütülen iş birliği kapsamında, tasarım atölyesi derslerinde ortaya çıkan özgün çalışmalar sergide yer aldı.

Açılışa katılan öğretmenler, veliler ve ziyaretçiler, öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı eserleri ilgiyle incelerken, sergide yer alan çalışmalar beğeni topladı.

Öğrendiklerini Tasarıma Dönüştürdüler

Sergide keçe ve ebru çalışmalarının yanı sıra el sanatları ürünleri, üç boyutlu tasarımlar ile çizim ve boyama eserleri sergilendi. Bireysel ve grup çalışmalarıyla hazırlanan tasarımların yer aldığı sergide, öğrencilerin serbest çalışmaları dikkat çekti.

Eğitim sürecinde kazanılan bilgi ve becerilerin somut çıktılarla sergilenmesini amaçlayan etkinlik, ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldı. Osman Hamdi Bey İlkokulu ile yapılan iş birliği sayesinde atölye çalışmalarının daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaştığı belirtildi.

Öğretmenlerden Öğrencilere Tebrik

Atölye çalışmalarıyla öğrencilerin yaratıcılık, el becerisi, problem çözme ve ekip çalışması gibi alanlarda önemli kazanımlar elde ettiği ifade edildi. Öğretmenler ise öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarla gurur duyduklarını söyledi.