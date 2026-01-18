İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ve bazı milletvekilleri, Türkiye genelinde özel okullarda artan eğitim ücretleri ile servis, yemek, kitap ve kırtasiye gibi ek hizmet bedellerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı soru önergesi sundu.

Önergede, son yıllarda özel okulların yalnızca eğitim ücretlerinde değil; servis, yemek, kitap, kırtasiye, etkinlik ve kıyafet gibi kalemlerde de yüksek oranlı artışlar yaptığı, bu durumun veliler üzerinde ciddi bir mali yük oluşturduğu vurgulandı.

2025-2026 Eğitim Yılı Ortalama Ücretleri Açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önergeye verdiği yanıtta 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin özel okullardaki ortalama ücretleri paylaştı. Buna göre:

Ortalama eğitim ücreti: 232 bin 534 TL

Etüt ücreti: 58 bin 418 TL

Takviye kurs ücreti: 57 bin 88 TL

Kitap-kırtasiye ücreti: 52 bin 181 TL

Kıyafet ücreti: 23 bin 984 TL

Yemek ücreti: 99 bin 546 TL

Servis ücreti: 93 bin 620 TL

Zam Sınırına Dikkat Çekildi

Bakan Tekin, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücret tespiti” maddesini hatırlatarak, özel okulların belirli hizmet kalemlerinde yapabileceği artış oranlarının sınırlandırıldığını belirtti.

Yönetmeliğe göre; yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerde yapılacak zamların, bir önceki yılın Yurt İçi ÜFE ve TÜFE ortalamasını aşamayacağı vurgulandı.

6 Bin 500 Kurum İncelendi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilgili yönetmelik kapsamında yürütülen denetimler sonucu:

Yaklaşık 6 bin 500 özel okul hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı ,

1931 kuruma toplam 83 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandığı

bildirildi.

Veliler İçin Denetimler Sürecek

MEB yetkilileri, özel okullarda fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin süreceğini, mevzuata aykırı hareket eden kurumlara yaptırım uygulanmaya devam edileceğini vurguladı.