Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Esenboğa Havalimanı kapasite artırımı projesinin birinci etabının tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“3 bin 750 metre uzunluğundaki 3’üncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulemizi ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi milletimizin hizmetine sunacağız.”

41 Bin Metrekarelik Modern Tesisler

Proje kapsamında toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binanın, çağın en son teknolojisine uygun şekilde inşa edildiğini belirten Uraloğlu, tamamlanan diğer çalışmaları da paylaştı. Buna göre havalimanında;

1200 araç kapasiteli açık otopark ,

3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı ,

Çok sayıda teknik ve destek tesis

hizmete hazır hale getirildi.

Yolcu Kapasitesi 30 Milyona Çıkıyor

Yeni yatırımlarla birlikte Esenboğa Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükseliyor. Bakan Uraloğlu, projeyle Ankara’nın uluslararası havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Esenboğa Havalimanımız hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, Başkentimize ve ülkemize yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi haline geliyor."

Ankara’nın Havacılıkta İrtifası Yükseliyor

Yeni pist ve tesislerle birlikte Esenboğa Havalimanı’nın, Ankara’nın küresel havacılık ağındaki rolünü artırması, yolcu ve uçuş kapasitesinde önemli bir sıçrama sağlaması bekleniyor.