Sivas’ta etkili olan dondurucu soğuklar, Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta don olayına yol açtı. Kent genelinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle nehrin bazı bölümlerinde buzlanma oluştu.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğarak Karadeniz’de Bafra Burnu’ndan denize ulaşan Kızılırmak’ın, Eğriköprü mevkisinde yer alan bazı kesimlerinin tamamen buz tuttuğu görüldü. Soğuk hava, il merkeziyle birlikte ilçelerde de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şarkışla Türkiye’nin En Soğuk İkinci İlçesi Oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 30,3 derece olarak ölçüldü. Bu değerle Şarkışla, Türkiye genelinde en düşük sıcaklığın kaydedildiği ikinci yer oldu.

Günün en düşük sıcaklığı ise sıfırın altında 31,8 dereceyle Rize’nin İkizdere ilçesinde kaydedilirken, Şarkışla bu ilçeyi hemen ardından takip etti.