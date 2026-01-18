Trump açıklamasında, Hamaney’in İran’ı yanlış bir şekilde yönettiğini savunarak,

“Hamaney hasta bir adam. Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, dünyanın yaşanabilecek en kötü yerlerinden biri haline geldi. İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

“Korkuyla Yönetiyor” Eleştirisi

İran liderinin ülkeyi korku üzerinden yönettiğini öne süren Trump, Hamaney’in liderlik anlayışını da hedef aldı. Trump,

“Hamaney’in bir ülkenin lideri olarak suçlu olduğu en büyük şey, İran’ı tamamen yıkıma sürüklemesi ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanmasıdır” dedi.

“Liderlik Saygı Gerektirir”

Açıklamalarının devamında liderlik kavramına vurgu yapan Trump,

“Liderlik saygı gerektirir, korku ve ölüm değil” sözleriyle Hamaney’e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump’ın bu açıklamaları, ABD–İran ilişkilerinde tansiyonu daha da yükseltecek bir çıkış olarak değerlendirilirken, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.